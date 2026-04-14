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Leapmotor, Corniello “Con il sistema Range Extender più autonomia”

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Apr 14, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La novità principale della vettura è la motorizzazione REEV Hybrid. La particolarità è essere una tecnologia ibrida categorizzata come un plug-in hybrid ma con un funzionamento differente. Le ruote vengono mosse esclusivamente dal motore elettrico: il motore termico funge da generatore per ricaricare la batteria e, grazie al sistema Range Extender, estendere l’autonomia del veicolo fino a 900 km”. Lo afferma Mariateresa Corniello, Pricing & Product Manager di Leapmotor Italia, a margine della presentazione della nuova B10 REEV Hybrid.

xh7/tvi/gtr

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