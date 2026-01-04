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Salvini “Sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre”

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Set 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cose fare a lungo termine”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Dritto e Rovescio”, Rete4. “Per la Lega sarà importante che gli sconti riguardino anche i lavoratori autonomi e non solo i dipendenti – ha aggiunto Salvini – e sconti non solo legati all’Isee. Vorrei che i bonus avessero un tetto e andassero davvero a chi ha bisogno”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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