TOP NEWS

Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

Di

Lug 18, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar resta il padrone incontrastato del Tour del France 2026. Lo sloveno della UAE Emirates, già maglia gialla con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori, non si accontenta e cala il poker, trionfando anche nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che viaggia spedito verso il suo quinto titolo, precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), autore di un’ottima prestazione, staccati entrambi di 38 secondi. Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che incamera un ulteriore distacco di 44″ dal leader della classifica generale; Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), invece, chiude in quinta posizione a 48″ da Pogacar, alla sua 25^ vittoria al Tour, la quarta in questa edizione. Lo sloveno è ora al comando con 4’30” su Vingegaard e 5’04” su Evenepoel. Domani andrà in scena la quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Antonelli in pole a Spa davanti a Verstappen, Leclerc in seconda fila

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Cina, varato un piano d’azione per cooperazione e sviluppo nel campo dell’IA

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Gasperini “La Roma deve essere più veloce sul mercato ma ci rinforzeremo”

Lug 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Antonelli in pole a Spa davanti a Verstappen, Leclerc in seconda fila

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Roma, affonda imbarcazione al largo di Torvaianica. Soccorsi due feriti

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Cina, varato un piano d’azione per cooperazione e sviluppo nel campo dell’IA

Lug 18, 2026