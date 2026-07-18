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La Russa “Presidente Repubblica di centrodestra? Non ci sono divieti”

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Lug 18, 2026


ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Sulla legge elettorale credo che non ci sia motivo per allungare i tempi. Su questo concordo con chi dice che non bisogna pensare troppo, ci sono tante cose da fare. Non vorrei che quelli che dicono così, mentre il centrodestra pensa alla legge elettorale, poi invece cominciassero a fare ostruzionismo impedendo di pensare ad altre cose. Da Presidente del Senato dico che è un’enorme bugia sostenere che il Senato e la Camera pensino solo alla legge elettorale. Fino a questo momento il Senato non ci ha pensato neanche un minuto, si è occupato di tutte le cose urgenti, importanti. Adesso non ci penserà neanche un minuto la Camera, perché ha esaurito, e al Senato se ne occuperà una commissione”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, concludendo i lavori della seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania. “Il Presidente della Repubblica verrà eletto tra le persone che hanno superato i 50 anni e godono dei diritti politici. Non ci sono altri divieti nella nostra Costituzione”, aggiunge rispondendo a una domanda su un possibile Presidente della Repubblica di centrodestra.
xn5/mgg/mca3

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