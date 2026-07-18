TOP NEWS

Antonelli in pole a Spa davanti a Verstappen, Leclerc in seconda fila

Di

Lug 18, 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli mette a segno il primo importante colpo nel weekend del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, conquistando la sua sesta pole position in carriera. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1’44″361, rifilando un distacco di 0″317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0″440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo. Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0″508 dal compagno di squadra. Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta casella, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affiancherà dunque Russell in seconda fila. Completano la top 10 del Q3 Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), con quest’ultimo che però scatterà dal fondo della griglia. Domani alle 15 l’appuntamento con la gara.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Cina, varato un piano d’azione per cooperazione e sviluppo nel campo dell’IA

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Gasperini “La Roma deve essere più veloce sul mercato ma ci rinforzeremo”

Lug 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Antonelli in pole a Spa davanti a Verstappen, Leclerc in seconda fila

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Roma, affonda imbarcazione al largo di Torvaianica. Soccorsi due feriti

Lug 18, 2026
TOP NEWS

Cina, varato un piano d’azione per cooperazione e sviluppo nel campo dell’IA

Lug 18, 2026