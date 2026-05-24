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Pedro saluta la Lazio segnando il gol vittoria, Pisa ko 2-1 all’0limpico

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Mag 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria, battendo il Pisa per 2-1 nella 38^ e ultima giornata di Serie A. La sbloccano i toscani con Moreo, pareggia Dele-Bashiru dieci minuti dopo, ma il gol più importante è quello di Pedro che mette la firma sulla vittoria nella sua ultima partita in maglia biancoceleste. La squadra di Sarri, il cui futuro è tutto da capire, chiude al nono posto, mentre il Pisa scende in B da ultimo in classifica. Avvio di gara che vede protagonisti i padroni di casa. La Lazio colpisce un palo esterno con Marusic, mentre Pedro si vede negare la rete da Semper. Al 23′, però, è il Pisa a sbloccare la gara. Aebischer riceve sulla destra e crossa al centro, dove Moreo salta di testa e buca Furlanetto. Al 27′ l’estremo difensore biancoceleste evita il 2-0 con un grande riflesso sulla conclusione di Angori. Dopo dieci minuti di apnea, la Lazio reagisce e trova il pari. Dele-Bashiru riceve al limite, si libera intelligentemente della marcatura e calcia alla sinistra di Semper, che non riesce a raggiungere in tempo il pallone: 1-1. La squadra di Sarri ritrova entusiasmo e ribalta il risultato al 35′ con Pedro, che con un preciso sinistro dal limite manda la palla nell’angolino.
Si va all’intervallo sul risultato di 2-1. Emozioni in calo nella ripresa. Al 50′ Noslin va vicino al 3-1, ma Semper interviene di piede. I protagonisti sono così i cambi, in primis quello che vede Pedro prendersi l’applauso dei pochi sostenitori biancocelesti presenti all’Olimpico (causa protesta dei tifosi), ma anche gli ingressi in campo degli esordienti Bettazzi (Pisa) e Przyborek (Lazio). Nel finale c’è tempo per una conclusione del neo entrato Maldini che Semper mette in angolo. All’Olimpico finisce 2-1. Il Pisa saluta la massima serie con la nona sconfitta di fila, la Lazio mette la parola fine su una stagione complicata.
– Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

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