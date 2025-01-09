Netanyahu “Finito il tempo in cui i terroristi godevano dell’immunità”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Sono finiti i giorni in cui i leader terroristi godevano dell’immunità ovunque. I nostri nemici devono sapere una cosa: dalla fondazione dello Stato di Israele, il sangue ebraico non è a buon mercato”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenuto all’evento per la Giornata dell’indipendenza americana organizzato dall’ambasciata degli Stati Uniti in Israele, rinviato a causa della guerra con l’Iran.

“L’attacco in Qatar è stato condotto in modo ottimale e preciso”, ha aggiunto, ribadendo che l’attacco è stato condotto in modo indipendente da Israele e se ne assume la responsabilità. Nelle ore precedenti l’Aeronautica israeliana ha attaccato la leadership di Hamas a Doha in risposta all’attacco terroristico di ieri a Gerusalemme. Il raid è avvenuto nella stessa giornata in cui il ministro degli Esteri Gideon Sàar ha detto di accettare la proposta americana per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi e anche da Hamas e dai mediatori – Qatar ed Egitto – erano emersi segnali positivi per porre fine al conflitto. Al momento non è nota l’identità dei membri di Hamas uccisi, ma i vertici dell’organizzazione hanno smentito che sia stata decapitata la leadership, secondo i media arabi.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-