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La Colomba pasquale

DiRaimondo Bovone

Apr 5, 2026 , , , , , , , , , ,

La colomba pasquale, o colomba di Pasqua, è un tradizionale pane dolce pasquale italiano, con un impasto fatto in maniera simile al panettone e modellato a forma di colomba.
E’ la controparte dei due famosi dolci natalizi italiani, panettone e pandoro.

La leggenda

La colomba pasquale è legata al re dei longobardi Alboino, re d’Italia, che dopo 3 anni di assedio conquistò Pavia nel 572. Era la vigilia di Pasqua e Alboino risparmiò la città dal saccheggio, perché tra i regali ricevuti c’erano squisiti pani dolci, preparati a forma di colomba, che nell’ immaginario cattolico-cristiano sono simbolo di pace.

In Italia

La colomba pasquale fu commercializzata per la prima volta a Milano, negli negli anni ’30 del ‘900, dalla Motta, come versione pasquale del panettone. Il direttore pubblicità della ditta milanese, Dino Villani, ebbe l’idea di sfruttare gli stessi macchinari e lo stesso impasto del panettone per creare un dolce simile, ma destinato alla festività pasquale. Da allora la colomba pasquale si diffuse in Italia e all’estero.
L’impasto originale, a base di farina, burro, uova, zucchero, e scorza d’arancia candita con una glassatura alle mandorle, assunse in seguito diverse forme e varianti. (Wikipedia)

Il primo a sinistra è Dino Villani, nel 1960

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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