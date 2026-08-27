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Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

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Ago 27, 2026

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – E’ salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 466 feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhote Koshi colpite dall’alluvione per localizzare le persone disperse.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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