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Sorteggio Champions, ecco le rivali delle italiane

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Ago 27, 2026

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il Real Madrid di Josè Mourinho contro le sue ex Inter e Roma, il Manchester City ancora quest’anno contro il Napoli, con i partenopei che pescano anche gli altri inglesi dell’Arsenal e il Porto. L’Inter, testa di serie, ha pescato anche il Liverpool e il Borussia Dortmund, mentre il Como affronterà Barcellona e Paris Saint Germain, con i francesi che se la vedranno anche in casa contro la Roma. I lariani affronteranno anche il Manchester United. Con Thierry Henry e David Villa a dividersi i compiti a Montecarlo – il primo a estrarre le palline e il secondo a premere il pulsante degli accoppiamenti stabiliti dal software prima di darsi il cambio – ha preso vita la Champions League 2025-26. Il format prevede ancora una volta una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata fra l’8 e il 10 settembre, seconda fra il 13 e il 14 ottobre, terza il 20-21 ottobre, quarta il 3-4 novembre, quinta il 24-25 novembre, sesta l’8-9 dicembre, settima il 19-20 gennaio e l’ottava e ultima il 27 gennaio. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta – accoppiamenti determinati secondo la stessa classifica – e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 5 giugno all’Estadio Metropolitano di Madrid.

Queste le rivali delle italiane (H in casa, A in trasferta) in
attesa del calendario che sarà pubblicato sabato:

INTER: Liverpool (H), Real Madrid (A), Bruges (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), Slovan Bratislava (A).

NAPOLI: Arsenal (H), Manchester City (A), Bruges (H), Porto (A), Bodo/Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A).

ROMA: Real Madrid (H), Paris Saint Germain (A), Sporting Lisbona (H), MAnchester United (A), Lille (H), Fenerbahce (A), Slovan Bratislava (H), Aek Atene (A).

COMO: Paris Saint Germain (H), Barcellona (A), Manchester United (H), Betis Siviglia (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), Aek Atene (H), Lens (A).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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