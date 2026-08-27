TOP NEWS

Conference, l’Atalanta batte l’Hapoel Tel Aviv e supera gli spareggi

Di

Ago 27, 2026

MISKOLC (UNGHERIA) (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 1-0 contro l’Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League e si qualifica alla fase campionato: decisiva la rete nella ripresa di Gianluca Scamacca, entrato da poco in campo. La squadra bergamasca parteciperà per la quinta volta consecutiva a una competizione europea: lunedì sera gli orobici torneranno in campo a Bergamo per la seconda giornata di campionato, di fronte il Bologna di Domenico Tedesco. Domani, invece, il sorteggio della Conference.
Nel neutro di Miskolc, in Ungheria, Barda ha confermato il 4-2-3-1 visto a Bergamo una settimana fa, Boateng al centro dell’attacco è stato supportato da Owusu, Alkoukin e Altman. Sarri ha scelto all’inizio Krstovic al posto di Scamacca, con Samardzic tornato a centrocampo al posto di Pasalic. Gli israeliani hanno alzato immediatamente il ritmo cercando d’intasare gli spazi, la Dea ha faticato a costruire gioco: il primo squillo è arrivato sull’inserimento di Ederson, poi ci ha provato Samardzic su calcio di punizione, ma il piazzato dell’ex Udinese ha sfiorato l’incrocio dei pali.
Nella ripresa l’Atalanta ha alzato il ritmo: il primo spunto è stato quello di Ederson, una conclusione terminata di poco fuori. A cambiare il match è stata la staffetta Krstovic-Scamacca: al secondo pallone toccato, al 27′ della ripresa, l’attaccante ex Sassuolo e West Ham ha ribadito in rete un tiro-cross di Bernasconi. Immediata la reazione dell’Hapoel, Buskila ha calciato a botta sicura da posizione defilata, Carnesecchi si è inventato una parata decisiva grazie all’aiuto del palo. Gli israeliani hanno provato in tutti i modi a pareggiare i conti in un finale abbastanza confuso, ma l’Atalanta chiude il conto: saranno sette le squadre italiane nelle tre competizioni europee. L’Atalanta giocherà dunque in Europa per la settima volta nelle ultime otto stagioni.
– foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

L’Orchestra sinfonica di Wuxi porta in Italia il fascino della cultura cinese

Ago 27, 2026
TOP NEWS

La Cina ospiterà l’Organizzazione mondiale per alfabetizzazione scientifica

Ago 27, 2026
TOP NEWS

Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

Ago 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Conference, l’Atalanta batte l’Hapoel Tel Aviv e supera gli spareggi

Ago 27, 2026
TOP NEWS

L’Orchestra sinfonica di Wuxi porta in Italia il fascino della cultura cinese

Ago 27, 2026
TOP NEWS

La Cina ospiterà l’Organizzazione mondiale per alfabetizzazione scientifica

Ago 27, 2026
TOP NEWS

Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

Ago 27, 2026