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Nella 5 km altro oro per Taddeucci, bronzo per Pozzobon

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Ago 5, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro-Canottieri Napoli) si conferma la più forte agli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. Dopo il successo nella 10 km di ieri, la 29enne toscana è medaglia d’oro nella 5 km, svolta lungo la Senna, davanti all’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, argento a 2″21 dall’azzurra. Come nella 10 km, anche la medaglia di bronzo va a un’italiana, non è Linda Caponi stavolta ma è Barbara Pozzobon (Fiamme Oro). La 32enne veneta tocca a 3″9 da Taddeucci e difende il gradino più basso del podio dagli attacchi della polacca Tarasiewicz e della francese Delacroix. Più indietro la terza azzurra, ovvero la napoletana Noemi Cesarano (Marina Militare-Time Limit), ottava.
L’Italia sale a quota 17 medaglie e si prende il sesto oro della manifestazione continentale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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