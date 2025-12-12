TOP NEWS

Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana portabandiera Italia a Milano-Cortina

Di

Dic 12, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Saranno quattro i portabandiera italiani a Milano-Cortina. A Cortina toccherà ad Amos Mosaner e Federica Brignone. A Milano a Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio durante una conferenza stampa in sala Giunta di Palazzo H. “Mi piace avere un senso di complicità con i numeri e la cabala. Il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità. Dodici sono i mesi, sono le ore, i segni zodiacali. Stiamo portando avanti armonia con determinazione, e il desiderio è che ci sia un mondo di armonia, ovviamente quello di cui ci occupiamo noi, ma vorremmo essere d’esempio anche per gli altri mondi. L’armonia è stata anche la chiave di sviluppo di Milano-Cortina”, ha spiegato Buonfiglio.
Non è tutto, perchè il numero 1 dello sport italiano ha fatto un altro annuncio importante. “La prima medaglia l’abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e determinazione”, ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio in conferenza stampa in sala Giunta, annunciando il recupero in tempo per i Giochi della fuoriclasse azzurra, che sarà una delle quattro portabandiere insieme ad Amos Mosaner (a Cortina con Brignone), Federico Pellegrino e Arianna Fontana. “Questa prima medaglia è dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti”, ha aggiunto Buonfiglio.
– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Poste, a Bari un punto di riferimento per casa e famiglie

Dic 12, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Smantellato l’Affaire tombaroli siciliani, Curcio “Indagine durata molti anni”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Procaccini “Rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, conservatori più influenti”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sempre più ragazzi abbandonano lo sport, da Decathlon un tavolo di lavoro a Como

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sgominata tra Calabria e Sicilia rete internazionale di “tombaroli”

Dic 12, 2025