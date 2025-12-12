IN EVIDENZA

Procaccini “Rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, conservatori più influenti”

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “I conservatori in Europa si stanno facendo valere, hanno cominciato ad essere più influenti che mai, a costruire una maggioranza di centrodestra e in questi giorni abbiamo lavorato sulle nostre priorità che sono: rilanciare la competitività economica perché negli ultimi anni è stata massacrata da Bruxelles, rilanciare la sicurezza e la lotta all’immigrazione illegale e rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, ovvero le sue radici cristiane e i suoi riferimenti culturali”. Così Nicola Procaccini, co-presidente gruppo ECR e responsabile dipartimento ambiente FdI, a margine di Atreju. “Lo abbiamo fatto con Papa Leone, lo abbiamo fatto con i Margaret Thatcher Award e tra i premiati non poteva che esserci la leader conservatrice più influente in Ue che è Giorgia Meloni”, aggiunge.

