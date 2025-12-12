IN EVIDENZA

Smantellato l’Affaire tombaroli siciliani, Curcio “Indagine durata molti anni”

Di

Dic 12, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “E’ un’indagine durata molti anni, con 79 indagati di cui 45 raggiunti da misure cautelari. Sono stati sequestrati 10 mila pezzi, laboratori in cui c’era un doppio mercato illecito, e sessanta metal detector ad alta tecnologia, strumenti utilizzati in modo sistematico per individuare e depredare siti archeologici”. Lo ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio, facendo il punto sull’operazione Ghenos che ha consentito di smantellare una articolata rete criminale dedita agli scavi clandestini, alla falsificazione e al traffico illecito di beni archeologici, con ramificazioni anche all’estero. xo5/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Procaccini “Rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, conservatori più influenti”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sempre più ragazzi abbandonano lo sport, da Decathlon un tavolo di lavoro a Como

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sgominata tra Calabria e Sicilia rete internazionale di “tombaroli”

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Smantellato l’Affaire tombaroli siciliani, Curcio “Indagine durata molti anni”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Procaccini “Rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, conservatori più influenti”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sempre più ragazzi abbandonano lo sport, da Decathlon un tavolo di lavoro a Como

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Sgominata tra Calabria e Sicilia rete internazionale di “tombaroli”

Dic 12, 2025