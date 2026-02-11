TOP NEWS

Milano-Cortina, oro Italia con Voetter-Oberhofer nel doppio donne di slittino

Di

Feb 11, 2026

CORTINA (ITALPRESS) – Arriva il terzo oro per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, il primo a Cortina. Merito di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che vincono nel nuovo Sliding Center la gara del doppio femminile di slittino. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. Argento alle tedesche Eitberger/Matschina e bronzo alle austriache Eigle/Kipp. Le azzurre, già in testa dopo la prima run, chiudono in 1’46″284, con poco più di un decimo di vantaggio sulle tedesche.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Cina, misure per incentivare i consumi in occasione della Festa di Primavera

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Cina, nell’isola di Hainan boom di acquisti nei nuovi negozi duty free

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Cina, misure per incentivare i consumi in occasione della Festa di Primavera

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Milano-Cortina, oro Italia con Voetter-Oberhofer nel doppio donne di slittino

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Bufera di neve sull’Etna, soccorse 5 persone rimaste bloccate in auto

Feb 11, 2026