Meloni “Convergenza con Merz, ma non contro qualcuno”

Feb 12, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento c’è sicuramente una convergenza con il cancelliere Merz su molti temi, stiamo rafforzando la nostra collaborazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno, la Francia partecipa al tavolo sulla competitività, in questa fase c’è sicuramente un rilancio nelle relazioni tra Italia e Germania”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale dei leader dell’Ue. “In questa riunione non abbiamo affrontato il tema degli eurobond – ha aggiunto Meloni -. Vorrei che si proponessero, in vista del prossimo Consiglio cose concrete da fare, la prima è sui prezzi dell’energia”.

