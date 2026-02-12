IN EVIDENZA

Casco commemorativo vietato,atleta skeleton ucraino Heraskevych fuori dai Giochi

Feb 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Niente Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per l’atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych. Lo ha deciso il Cio dopo il rifiuto di adeguarsi alle linee guida sull’espressione visiva degli atleti. Heraskevych voleva gareggiare con un casco commemorativo in ricordo degli atleti ucraini morti nella guerra, ma la federazione internazionale lo ha giudicato non conforme al regolamento. Nonostante diversi incontri, compreso un ultimo confronto con la presidente del Cio Kirsty Coventry, non è stato trovato alcun compromesso e all’atleta, che ha annunciato ricorso al Tas, è stato revocato l’accredito. Il Comitato olimpico internazionale ha precisato che l’essenza di questo caso non sta nel messaggio, ma nel modo in cui voleva esprimerlo.
