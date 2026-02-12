Mercosur, Guarda “Clausole di facciata per rendere l’accordo digeribile”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Queste clausole sono già un controsenso. Se servono vuol dire che qualcosa in questo accordo non funziona ed è evidente, lo abbiamo denunciato negli ultimi 25 anni come Verdi”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Europa Verde Cristina Guarda, a margine della sessione plenaria a Strasburgo, intervenendo sull’accordo con il Mercosur. “Da questo punto di vista per noi le clausole non sono garanzie sufficienti. È un tentativo per rendere più accettabile l’accordo da un punto di vista politico”, ha concluso Guarda, criticando in particolare quei partiti “come Fratelli d’Italia, che hanno fatto un’inversione di rotta dopo aver passato mesi a partecipare alle manifestazioni dei trattori, promettendo la grande tutela degli agricoltori italiani ed europei”. L’eurodeputata ha infine evidenziato come le clausole approvate siano in realtà clausole di salvaguardia che rischiano di intervenire troppo tardi rispetto agli effetti sui prezzi e sul valore del lavoro degli agricoltori europei. Anche con la modifica proposta dai Verdi, che ha abbassato dal 10 al 5% la soglia di attivazione, “i tempi previsti per essere attivate ed approvate a livello europeo andrebbero ad arrivare quando l’effetto negativo sugli agricoltori si sarebbe già visto”, con un impatto sulla sopravvivenza aziendale e sulla capacità di rimanere sul mercato.

