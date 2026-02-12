IN EVIDENZA

Fontana “Assemblea costituente fu il segno della rinascita del Paese”

Feb 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La prima Assemblea rappresentativa, dopo vent’anni di dittatura, fu al tempo stesso artefice e protagonista di un profondo processo di rinascita morale e civile. Pur partendo da posizioni molto distanti, cattolici, comunisti, socialisti, liberali e conservatori riuscirono a confrontarsi mettendo da parte le reciproche divergenze per costruire nuove fondamenta sociali e istituzionali. Il loro grande merito va rintracciato in questa forte assunzione di responsabilità, consapevoli che le divisioni del passato avevano spianato la strada al fascismo. Esponenti di schieramenti opposti seppero così legittimarsi a vicenda, riconoscendo nella centralità e nella dignità della persona umana un terreno comune. Fu questo l’antidoto più efficace alla grave e pesante repressione inflitta dal regime mussoliniano”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno di apertura del ciclo di seminari sulle culture politiche presenti all’Assemblea Costituente.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

