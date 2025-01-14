TOP NEWS

Marc Marquez trionfa al Gp di San Marino, Bezzecchi secondo

Di

Set 14, 2025

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, piega la resistenza di uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia) e centra il sesto successo a Misano in carriera. Completa il podio l’altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Quarto e quinto Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Luca Marini (Honda) settimo, cadute invece per Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”

Set 14, 2025
TOP NEWS

Simeone regala i tre punti al Toro, Roma ko all’Olimpico

Set 14, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”

Set 14, 2025
TOP NEWS

Marc Marquez trionfa al Gp di San Marino, Bezzecchi secondo

Set 14, 2025
TOP NEWS

Simeone regala i tre punti al Toro, Roma ko all’Olimpico

Set 14, 2025
IN EVIDENZA

Blitz in una casa dello spaccio a Catania, sequestrati 12 kg di droga

Set 14, 2025