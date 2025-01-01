TOP NEWS

L’Italbasket vince ancora agli Europei con super Fontecchio, Bosnia ko

Di

Set 1, 2025

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia e il pronto riscatto con la Georgia, l’Italbasket vince la terza gara del gruppo C agli Europei battendo la Bosnia. La formazione di Pozzecco, espulso nel primo tempo, si è imposta con il punteggio di 96-79. Protagonista del match è stato Simone Fontecchio, autore di 39 punti (6/10 da due, 7/10 da tre e 6/7 ai liberi). Gli azzurri torneranno sul parquet martedì e affronteranno la Spagna.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Riscatto Lazio, poker contro il Verona all’Olimpico

Set 1, 2025
TOP NEWS

L’Udinese sbanca San Siro, Inter battuta 2-1

Set 1, 2025
TOP NEWS

Schlein “Netanyahu va fermato”

Set 1, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Italbasket vince ancora agli Europei con super Fontecchio, Bosnia ko

Set 1, 2025
TOP NEWS

Riscatto Lazio, poker contro il Verona all’Olimpico

Set 1, 2025
TOP NEWS

L’Udinese sbanca San Siro, Inter battuta 2-1

Set 1, 2025
TOP NEWS

Schlein “Netanyahu va fermato”

Set 1, 2025