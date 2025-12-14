TOP NEWS

La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina

Di

Dic 14, 2025

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro stampa.
“Durante il giorno – ha dichiarato – il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Colpiti due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella “L’Onu perno irrinunciabile dell’ordine internazionale”

Dic 14, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “L’Onu perno irrinunciabile dell’ordine internazionale”

Dic 14, 2025
TOP NEWS

La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina

Dic 14, 2025
IN EVIDENZA

Lupi “Da 30 anni il centrodestra è unito, lavoriamo per cambiare l’Italia”

Dic 14, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i datori di lavoro domestico e i compiti di fine anno

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone