Italpress e Meeting di Rimini rinnovano l’accordo di media partnership

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress ed il Meeting di Rimini hanno rinnovato anche quest’anno l’accordo di media partnership in vista della 46^ edizione della manifestazione che avrà luogo dal 22 al 27 agosto alla Fiera di Rimini.

Oltre alla copertura dei lavori con propri giornalisti, videomaker e collaboratori, quest’anno Italpress garantirà un’ampia dissemination su tutti i suoi canali multimediali e sul nuovo canale video Italpress TV.

Molto spazio sarà dato anche alla parte multimediale con la produzione e la dissemination sul proprio network televisivo ed Internet di video clip, interviste e servizi di approfondimento che andranno in onda anche sui TG che Italpress fornisce ad oltre 100 TV. Inoltre quest’anno saranno diffuse sulle piattaforme multimediali dell’agenzia anche le dirette streaming del Meeting.

“Siamo lieti della copertura che Italpress offrirà quest’anno, potenziata rispetto al 2024 – dichiara il responsabile Comunicazione del Meeting di Rimini, Eugenio Andreatta -. Il racconto giornalistico e multimediale di Italpress sarà particolarmente prezioso per mettere in luce aspetti fondamentali del Meeting che normalmente non sono sotto i riflettori dei media”.

Molto soddisfatto di questa partnership anche il direttore dell’Italpress Gaspare Borsellino: “Sono veramente contento e soddisfatto di continuare un cammino insieme con gli amici del Meeting. Quest’anno saremo al loro fianco fornendo una copertura capillare. Da quest’anno metteremo a disposizione del Meeting anche la nuova nuova piattaforma ItalpressTV che permetterà di vedere in diretta streaming i principali eventi della kermesse riminese”.

