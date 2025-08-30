Italbasket rompe il ghiaccio all’Europeo, Georgia al tappeto 78-62

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Prima pesantissima vittoria dell’Italia a EuroBasket 2025. Dopo il ko all’esordio con la Grecia, gli azzurri battono la Georgia 78-62 con una prova caparbia e corale e conquistano due punti d’oro che ingarbugliano la classifica del Gruppo C e proiettano la squadra del ct Gianmarco Pozzecco verso la Bosnia Erzegovina (domani alle ore 20.30 italiane) con la consapevolezza di avere ancora molto da dire a Limassol. Super prestazione di Saliou Niang (nominato MVP del match da Fiba), che con i suoi 15 punti è il primo giocatore italiano Under 22 a segnare più di 10 punti in un Europeo dai 20 di Alessandro Gentile nell’edizione 2013 contro la Turchia. In doppia cifra anche Simone Fontecchio (14) e Momo Diouf (13); 8 punti e 8 rimbalzi per capitan Melli. “Sono molto contento per i miei giocatori – le parole di Pozzecco – Hanno meritato questa vittoria perchè dal primo giorno non si sono mai risparmiati aiutandosi l’uno con l’altro e aiutando me e tutto lo staff. Contro la Georgia siamo partiti nel modo giusto ma poi abbiamo subito la loro fisicità e fatto qualche errore. Nel complesso abbiamo difeso forte e corso contro una squadra ostica da affrontare”. “Ora pensiamo alla Bosnia Erzegovina, squadra che per me ha le carte in regola per aspirare agli Ottavi di finale. Dovremo stare attenti perchè hanno giocatori di valore. Mi dispiace molto che non ci sia Musa, ragazzo che conosco e con un gran talento. EuroBasket ha perso una delle sue stelle”, conclude il coach della Nazionale. Così Saliou Niang: “Sono molto felice per la mia performance e ancora di più per la vittoria della squadra. Giocare la Summer League questa estate mi ha aiutato molto e mi ha fatto arrivare preparato all’Europeo. Ora so bene come aiutare la squadra, ovvero facendo quello che so fare con semplicità: mettendo energia e controllando i rimbalzi in difesa. Ora dobbiamo pensare alla Bosnia per provare a vincere ancora e proseguire il nostro percorso”.

