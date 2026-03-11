Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in questo contesto di crisi strutturale del

sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più

spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti

fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo

collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il

regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di

ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere

parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel

corso delle comunicazioni in Senato. “Un’escalation militare che

l’Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare,

insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che, per due

volte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che,

dall’inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che

veniva condotto”, ricorda.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).