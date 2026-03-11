TOP NEWS

Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

Di

Mar 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in questo contesto di crisi strutturale del
sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più
spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti
fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo
collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il
regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di
ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere
parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel
corso delle comunicazioni in Senato. “Un’escalation militare che
l’Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare,
insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che, per due
volte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che,
dall’inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che
veniva condotto”, ricorda.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Pichetto Fratin “Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull’onda del panico”

Mar 11, 2026
Economia IN EVIDENZA Science & Technology TOP NEWS

Energia, Von der Leyen: “Lo stop al nucleare fu un errore strategico dell’Europa”

Mar 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pichetto Fratin “Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull’onda del panico”

Mar 11, 2026
TOP NEWS

Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

Mar 11, 2026
IN EVIDENZA

Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale

Mar 11, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: le attività complesse del reparto di Ortopedia e Traumatologia

Mar 11, 2026 Raimondo Bovone