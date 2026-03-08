TOP NEWS

In Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli, poi le Ferrari

Di

Mar 8, 2026

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – George Russell vince il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il britannico conferma la pole position conquistata nella giornata di ieri e precede di 2″9 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Dietro a una Mercedes imprendibile c’è la Ferrari. Approfittando del ritiro per un problema al motore di Isack Hadjar, scattato dalla terza casella, Charles Leclerc è terzo (+15″5) e Lewis Hamilton è quarto a (16″1). McLaren in grande difficoltà. Il campione del mondo Lando Norris termina quinto a oltre 40 secondi dalle Mercedes, mentre Oscar Piastri va a muro in curva 4 nel giro di ricognizione e non si presenta nemmeno in griglia di partenza. Buona rimonta di Max Verstappen (Red Bull), partito 20esimo dopo l’incidente in Q1 di ieri, che risale fino alla sesta piazza. A punti anche Oliver Bearman (Haas), settimo, il rookie Arvid Lindlblad (Racing Bulls), ottavo, Gabriel Bortoleto (Aud), nono, e Pierre Gasly (Alpine), decimo. Oltre a Piastri e Hadjar, ritiri per Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) e Nico Hulkenberg (Audi).

– foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Juve si sblocca nel 2° tempo, 4-0 al Pisa e ritorno alla vittoria

Mar 7, 2026
TOP NEWS

Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

Mar 7, 2026
TOP NEWS

Iran, Meloni “L’Italia non intende far parte del conflitto”

Mar 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

In Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli, poi le Ferrari

Mar 8, 2026
TOP NEWS

La Juve si sblocca nel 2° tempo, 4-0 al Pisa e ritorno alla vittoria

Mar 7, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 8 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 7, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

Mar 7, 2026