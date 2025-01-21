TOP NEWS

Giornata dell’Alzheimer, Locatelli “Garantire sostegno concreto”

Set 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, rivolgo un pensiero a tutte le persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie, che ogni giorno affrontano con coraggio difficoltà e sfide complesse. Questa giornata ci ricorda quanto sia importante garantire sostegno concreto, servizi adeguati e una rete di comunità solidali. Fondamentale è il lavoro quotidiano di operatori, volontari, ricercatori e associazioni che, con professionalità e dedizione, accompagnano pazienti e caregiver. Continuiamo insieme a promuovere consapevolezza, prevenzione e percorsi di cura e assistenza capaci di valorizzare la dignità di ogni persona”. Così in un post su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.
