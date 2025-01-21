Costume & Società IN EVIDENZA

Il Papa: “Gaza è martoriata, non c’è futuro basato su violenza e vendetta”

Di

Set 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente lavora per la pace!”. Così Papa Leone XIV all’Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice si è rivolto “anzitutto, ai rappresentanti di diverse Associazioni cattoliche, impegnate nella solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i Pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per la pace.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni ai giovani FdI: “Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura”

Set 21, 2025
Attualità Costume & Società Curiosità

Architettura ostile: quando il design urbano diventa un muro invisibile

Set 21, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le vie per andare in Pensione nel 2025

Set 21, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni ai giovani FdI: “Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura”

Set 21, 2025
Costume & Società IN EVIDENZA

Il Papa: “Gaza è martoriata, non c’è futuro basato su violenza e vendetta”

Set 21, 2025
TOP NEWS

Giornata dell’Alzheimer, Locatelli “Garantire sostegno concreto”

Set 21, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Capodanno ebraico richiama a valori della pace, no violenza”

Set 21, 2025