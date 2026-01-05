TOP NEWS

Fatturato delle ferrovie China Railway supera i 1.000 mld di yuan nel 2025

Gen 5, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway) ha dichiarato che il suo fatturato annuo nel settore dei trasporti ha raggiunto i 1.020,4 miliardi di yuan (circa 145 miliardi di dollari USA) nel 2025, superando per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di yuan e registrando un aumento su base annua del 3,1%.

L’operatore ferroviario nazionale ha attribuito i risultati a una disciplina di bilancio più rigorosa e a un miglior controllo dei costi, fattori che hanno portato a risparmi di bilancio pari a 19,7 miliardi di yuan.

La società ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria, riducendo il rapporto debito/attivo di un punto percentuale, fino al 62,5% entro la fine del 2025.

China Railway ha affermato che nel 2026 continuerà a promuovere operazioni orientate al mercato e basate sulle leggi. La società continuerà a concentrarsi su priorità chiave quali la promozione della trasformazione e dello sviluppo delle attività non legate ai trasporti, e il mantenimento sotto stretto controllo delle spese non produttive.
