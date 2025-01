Lunedì 6 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno

Non temere le difficoltà. Anche il mare si serve degli scogli per arrivare in alto. (Samuele Lion)

Santi del giornoEpifania del Signore (i Magi in visita da Gesù con Oro, Incenso e Mirra, doni simbolici per il re, il dio e l’uomo), Befana (storpiatura di Epifanìa, figura allegorica che porta doni ai bambini, infilandoli nelle calze appese in casa), San Nilammone (Anacoreta), Santi Giuliano e Basilissa (Martiri in Tebaide).

Accadde oggi

1911 Italia del calcio con la maglia azzurra . Fu la prima volta, in amichevole contro l’Ungheria. Negli 8 mesi precedenti giocò in ‘bianco’.

Fu la prima volta, in amichevole contro l’Ungheria. Negli 8 mesi precedenti giocò in ‘bianco’. 1912 esposta la ‘deriva dei continenti’ . Il geologo tedesco Alfred Wegener ebbe una geniale intuizione: centinaia di milioni di anni fa c’era un solo supercontinente (‘Pangéa’), circondato da un solo oceano (‘Panthalàssa’). La prima spaccatura avvenne 200 milioni di anni fa: nacquero ‘Laurasia’ (Europa, Asia, Nordamerica) e ‘Gondwana’ (Sudamerica, Africa, Oceania). Le successive spaccature portarono ai 6 continenti di oggi. Lì nacque la ‘geologia moderna’.

Nati famosi

Giovanna d’Arco ( 1412 -1431), Francia), eroina. Nata a Domrémy, nella Guerra dei 100 anni guidò i francesi contro gli inglesi. Fu catturata e consegnata al tribunale dell’Inquisizione. Processata per eresia, fu condannata al rogo e arsa viva a Rouen il 30 maggio 1431. Nel 1456 fu annullato il processo, nel 1909 Pio X la fece beata, nel 1920 Benedetto XV la canonizzò e divenne Santa Patrona di Francia.

Nata a Domrémy, nella Guerra dei 100 anni guidò i francesi contro gli inglesi. Fu catturata e consegnata al tribunale dell’Inquisizione. Processata per eresia, fu condannata al rogo e arsa viva a Rouen il 30 maggio 1431. Nel 1456 fu annullato il processo, nel 1909 Pio X la fece beata, nel 1920 Benedetto XV la canonizzò e divenne Adriano Celentano ( 1938 ), Italia, cantante, attore. Nato a Milano da famiglia foggiana, iniziò nel ’57 ispirato da Presley. Nel ’61 fondò il “Clan”, etichetta discografica basata su un gruppo di amici. E’ famoso per ‘24.000 baci’ (’61, 2° a Sanremo), ‘Stai lontana da me’ (’62), ‘Grazie prego scusi tornerò’ (’65), ‘Il ragazzo della via Gluck’ (’66), ‘Azzurro’ (’68), ‘Siamo la coppia più bella del mondo’ (’68), ‘Una carezza in un pugno’ (’68), ‘Chi non lavora non fa l’amore’ (’70, 1° a Sanremo), ‘Prisencolinensinainciusol’ (’72), ‘Svalutation’ (’76), ‘Ti avrò’ (’78), ‘Soli’ (’79), ‘Susanna’ (’84). Al cinema fece 40 film, tra cui ‘Yuppi Du’ (’75), ‘Geppo il folle’ (’78), ‘Il bisbetico domato’ (’80), ‘Asso’ (’81), ‘Innamorato pazzo’ (’81), ‘Bingo Bongo’ (’82). Nel privato, dopo la relazione con Milena Cantù, sposò in segreto (’64) Claudia Mori ed ebbe 3 figli: Rosita (’65), Giacomo (’66) e Rosalinda (’68). Soprannominato ‘ Il molleggiato’ , ha venduto circa 200 milioni di dischi.

Nato a Milano da famiglia foggiana, iniziò nel ’57 ispirato da Presley. Nel ’61 fondò il “Clan”, etichetta discografica basata su un gruppo di amici. E’ famoso per ‘24.000 baci’ (’61, 2° a Sanremo), ‘Stai lontana da me’ (’62), ‘Grazie prego scusi tornerò’ (’65), ‘Il ragazzo della via Gluck’ (’66), ‘Azzurro’ (’68), ‘Siamo la coppia più bella del mondo’ (’68), ‘Una carezza in un pugno’ (’68), ‘Chi non lavora non fa l’amore’ (’70, 1° a Sanremo), ‘Prisencolinensinainciusol’ (’72), ‘Svalutation’ (’76), ‘Ti avrò’ (’78), ‘Soli’ (’79), ‘Susanna’ (’84). Al cinema fece 40 film, tra cui ‘Yuppi Du’ (’75), ‘Geppo il folle’ (’78), ‘Il bisbetico domato’ (’80), ‘Asso’ (’81), ‘Innamorato pazzo’ (’81), ‘Bingo Bongo’ (’82). Nel privato, dopo la relazione con Milena Cantù, sposò in segreto (’64) Claudia Mori ed ebbe 3 figli: Rosita (’65), Giacomo (’66) e Rosalinda (’68). Soprannominato ‘ , ha venduto circa 200 milioni di dischi. Nek (1972), Italia, cantante. Nato a Sassuolo (MO), Filippo Neviani, in arte ‘Nek’, ha venduto oltre 10 milioni di dischi. Iniziò nell’86 col duo ‘Winchester’ (Gianluca Vaccari), poi cantò nei ‘White Lady’, cover band dei Police, e proseguì dal ’91 come solista. Nel ’97 fu 7° a Sanremo (‘Laura non c’è’), poi arrivò 2° nel ’15 (‘Fatti avanti amore’) vincendo il premio ‘Miglior esibizione cover’ per ‘Se telefonando’ (Mina, ’66).