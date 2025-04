Giovedì 3 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Laureato a Vienna in ‘Filologia’, fu eletto alla Camera dei Deputati Austriaca (1911) e, nello stesso anno, diventò segretario del Partito Popolare Trentino. Nel ’19 entrò nel Partito Popolare Italiano, con cui fu eletto al Parlamento italiano (’21). Andò in carcere da antifascista, poi fu segretario e presidente DC (’44-’54) e Primo ministro della Repubblica (’46-’53), nonché ministro di Interni ed Esteri.

Marlon Brando (1924-2004), Usa, attore

vinse nel ’55 con ‘Fronte del porto’. Dopo il declino, tornò come Don Vito Corleone ne ‘Il padrino’ che gli valse il 2° Oscar (’73), non ritirato per protesta contro le ingiustizie verso le minoranze etniche. Donò agli indiani alcuni terreni in California.