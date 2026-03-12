Colpita base italiana a Erbil in Iraq, Tajani “Nostri militari stanno tutti bene”

ROMA (ITALPRESS) – Colpita da droni la base militare italiana

di Erbil, nel Kurdistan iracheno. E’ accaduto nella serata di ieri. L’esplosione ha provocato danni alle infrastrutture ma nessun italiano è rimasto ferito. “Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil – ha espresso il vicepremier e ministro

degli Esteri, Antonio Tajani – Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria”.

“Eravamo all’interno della base italiana, già in condizone di preallarme e verso el 8.30, ora locale, è stato attivato un allarme di minacce aerea. Seguendo le procedure ci siamo recati in sicureza nei bunker e poco prima dell’una, sempre ora locale, c’è stata una minaccia aerea che ha colpito la base italiana” ha raccontato a Sky Tg24 il comandante Stefano Pizzotti – Sono satte colpite le infrastrutture ed è ancora in corso l’accertamento dei danni. Gli artificieri sono al lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è che tutto il personale sta bene. I nostri uomini sono in sicurezza, erano protetti nel bunker e stanno tutti bene.

Il morale è alto, rassicuriamo le famiglie. Siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni. L’allarme adesso è cessato” conclude Pizzotti.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).