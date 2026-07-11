Cina, per la prima volta il raccolto di cereali estivi supera 150 mln tonnellate

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2026 la Cina ha registrato un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest’anno i 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un’indagine dell’Ufficio nazionale di statistica.

La superficie coltivata a cereali estivi in Cina è rimasta sostanzialmente stabile, attestandosi a 26,53 milioni di ettari, in lieve calo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. Di questi, oltre 23 milioni di ettari sono stati coltivati a grano, con una diminuzione dello 0,3% su base annua.

La resa per ettaro ha raggiunto i 5.681,6 chili, con un aumento dello 0,8% rispetto allo scorso anno, secondo l’ufficio.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).