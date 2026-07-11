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Premio Ischia, Capecchi “Luogo giusto per promuovere contenuti plurali”

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Lug 11, 2026


ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Fondazione Lottomatica è una fondazione d’impresa che ha scelto di supportare i grandi progetti che hanno a cuore l’informazione, la comunità e la formazione culturale. Il Premio Ischia, con la sua storia e la sua capacità di identificare interlocutori che siano attori istituzionali e che lavorano nella costruzione di comunità, ci consente di dire che siamo nel luogo giusto per promuovere contenuti che rappresentano il pluralismo, ovvero parlare alle persone e far sapere cose importanti in modo non mediato. Questo è un valore essenziale, soprattutto al tempo dei social. In questo luogo in cui si ragiona su contenuti liberi abbiamo l’opportunità di lavorare per un sistema assolutamente plurale e questa per noi è una scelta importante”. Così Riccardo Capecchi, Presidente della Fondazione Lottomatica, a margine del Premio Ischia.

col4/mca2
(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

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