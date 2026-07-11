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Premio Ischia, Ventura “Essere architetti di senso per governare comunicazione”

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Lug 11, 2026


ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Per governare la comunicazione bisgona “diventare un architetto di senso. L’architetto di senso è chi riesce a trovare il giusto mix tra competenze umanistiche, tecnologiche e di business, rimanendo curiosi, non smettendo di studiare e ricordandoci che siamo noi a volere e dover gestire l’algoritmo e non esserne gestiti”. Così Carlotta Ventura, Chief Communications, Sustainability and Regional Affairs Officer di A2A, a margine del Premio Ischia.

col4/mca2
(Fonte Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

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