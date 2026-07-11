Premio Ischia, Manfredi “America’s Cup straordinaria occasione per territorio”

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Un evento globale, il più importante evento di vela a livello mondiale, e sarà l’evento sportivo più importante che ci sarà nel 2027 nel mondo. Quindi è una straordinaria occasione che noi stiamo cogliendo non solo per la modernizzazione delle infrastrutture, sia nel Comune di Napoli che nell’area metropolitana, ma anche per cambiare e rafforzare l’immagine del nostro territorio: un territorio sempre più internazionale, capace di organizzare eventi globali come questo, di intercettare grandi flussi turistici che vengono da tutte le parti del mondo, e presentarsi come un luogo di straordinaria bellezza, grande storia, ma anche eccezionale competitività. E credo che questa sia l’immagine giusta per Napoli e per tutto il nostro territorio”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Premio Ischia Internazionale di giornalismo parlando dell’America’s Cup che si terrà a Napoli nel 2027.

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(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)