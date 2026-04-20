TOP NEWS

Cina, il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestre

Di

Apr 20, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria dei servizi in Cina ha continuato a consolidare il proprio ruolo di importante motore della crescita nel primo trimestre del 2026, con una produzione a valore aggiunto del settore pari al 61,7% del PIL, in aumento di 0,4 punti percentuali su base annua, secondo i dati ufficiali.

Nel periodo, il settore dei servizi ha contribuito per il 63,2% alla crescita economica del Paese, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

“Dall’inizio dell’anno, i principali settori dei servizi hanno registrato nel complesso una solida crescita dei ricavi”, ha dichiarato Peng Yongtao, funzionario dell’NBS.

Nuovi modelli commerciali e nuovi scenari di consumo hanno continuato a emergere, rispondendo alla domanda di maggiore qualità, più varietà e maggiore comodità, e sostenendo al tempo stesso la crescita dei consumi nei servizi. Nel primo trimestre, le vendite al dettaglio di servizi sono aumentate del 5,5% su base annua, superando di 3,3 punti percentuali quelle dei beni.

A marzo l’indice di attività commerciale dei servizi si è attestato a 50,2, in aumento di 0,5 punti rispetto a febbraio, segnalando un miglioramento dell’attività di mercato.

Guardando avanti, il Paese adotterà ulteriori misure per migliorare l’efficienza dell’offerta, stimolare la vitalità del mercato e creare nuovi motori di crescita, così da aprire nuove prospettive per uno sviluppo di alta qualità dell’industria dei servizi, ha affermato Peng.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitale

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Trasporto aereo, Battisti “Non è emergenza carburante ma problema di sistema”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Dolcenera “Con il videoclip di “My Love” racconto il rapporto tra uomo e ia”

Apr 20, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 21 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 20, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitale

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Cina, il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestre

Apr 20, 2026
IN EVIDENZA

Schifani “L’accordo con la Rai farà crescere turismo ed economia della Sicilia”

Apr 20, 2026