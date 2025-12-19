TOP NEWS

Cina, galleria autostradale più lunga del mondo in funzione entro fine anno

Di

Dic 19, 2025

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tunnel Tianshan Shengli, il tunnel autostradale più lungo del mondo, sarà aperto al traffico entro la fine di quest’anno, consentendo un nuovo collegamento rapido tra le aree meridionali e settentrionali della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina.

Intervenendo a una conferenza stampa tenuta giovedì dall’Ufficio informazioni del governo regionale dello Xinjiang, Guo Sheng, vice direttore del dipartimento dei trasporti, ha affermato che l’autostrada Urumqi-Yuli, che attraversa i monti Tianshan tramite il tunnel, dovrebbe alleviare il congestionamento del traffico che da tempo ostacola lo sviluppo coordinato delle aree settentrionali e meridionali dello Xinjiang.

Il tunnel, lungo 22,13 chilometri, ridurrà il tempo necessario per attraversare in auto la sezione centrale dei monti Tianshan da diverse ore a circa 20 minuti.

Una volta operativo, il tempo di percorrenza dal capoluogo regionale Urumqi, a nord dei monti Tianshan, fino a Korla, a sud dei monti, sarà ridotto da sette ore a circa tre.
(ITALPRESS)
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Cina, al via la fiera internazionale del turismo di Hainan

Dic 19, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, galleria autostradale più lunga del mondo in funzione entro fine anno

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Mattarella “Una strada da percorrere senza ripensamenti”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Spesa sulla difesa poco popolare, ma ora necessaria”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

Dic 19, 2025