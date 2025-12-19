Cina, al via la fiera internazionale del turismo di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China International Travel Mart 2025, organizzata dal ministero della Cultura e del Turismo, ha preso il via venerdì a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan.

E’ la prima volta che questo evento viene ospitato nella provincia.

Secondo gli organizzatori, la fiera di tre giorni ha attirato oltre 1.000 operatori e rappresentanti commerciali provenienti da 101 Paesi e regioni.

Con una superficie espositiva di 65.000 metri quadrati, la fiera si articola in cinque sezioni, dedicate rispettivamente al turismo interno, al turismo estero, ai consumi turistici in entrata, all’integrazione tra cultura e turismo e a una sezione speciale per la promozione del turismo a Hainan.

Giovedì la Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione, consentendo un accesso più libero delle merci estere, ampliando la copertura a dazi zero e introducendo ulteriori misure a favore delle imprese.

L’iniziativa è ampiamente considerata un traguardo significativo negli sforzi della Cina per promuovere il libero scambio e ampliare un’apertura ad alto standard in un contesto di crescente protezionismo globale.

Inoltre, il Paese ha esteso costantemente le politiche di viaggio senza visto per i visitatori stranieri. I turisti provenienti da 76 Paesi beneficiano ora dell’ingresso senza visto unilaterale o reciproco, mentre le esenzioni per il transito sono state estese a 55 Paesi.

I dati ufficiali mostrano che gli ingressi senza visto hanno rappresentato oltre 7 milioni degli arrivi di stranieri nel terzo trimestre di quest’anno, segnando un aumento del 48,3% su base annua.

(ITALPRESS)

-Foto Xinhua-