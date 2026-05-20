Cina, forte aumento di vendite nei settori legati all’IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese cinesi hanno registrato una notevole crescita dei ricavi di vendita nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento particolarmente significativo del fatturato delle vendite legate all’industria dell’intelligenza artificiale (IA), secondo i dati sulle fatture diffusi ieri dall’Amministrazione fiscale statale della Cina.

Nel periodo, i ricavi delle vendite derivanti dalla produzione di materiali elettronici speciali e di circuiti integrati, direttamente legati alla produzione e all’applicazione dell’IA, sono aumentati rispettivamente del 70% e del 54,4% su base annua, come mostrano i dati.

Nel frattempo, i ricavi delle vendite dei settori delle apparecchiature intelligenti di bordo e della robotica, legati ad applicazioni terminali dell’IA, sono cresciuti rispettivamente del 50,7% e del 27,5% su base annua.

I ricavi delle vendite della manifattura ad alta tecnologia sono generalmente aumentati del 14,9% su base annua e hanno rappresentato il 18,1% del fatturato complessivo del settore manifatturiero, secondo i dati.

Nel quadro delle misure cinesi volte a stimolare i consumi, il mercato dei consumi di servizi è rimasto vivace nei primi quattro mesi di quest’anno, con i ricavi derivati dalle vendite nelle agenzie di viaggio e nei settori di cultura, sport e intrattenimento che hanno registrato una crescita a doppia cifra. I ricavi delle vendite dei servizi di ristorazione e consegna, così come dei servizi ricettivi, sono aumentati rispettivamente del 7,7% e del 14,1%.

Secondo Huang Lixin, funzionario dell’Amministrazione fiscale statale, i dati sulle fatture suggeriscono un costante rafforzamento della ripresa economica cinese dall’inizio del 2026, con il miglioramento dello slancio di crescita e lo sviluppo di alta qualità che dimostrano la resilienza e la vitalità dell’economia.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-