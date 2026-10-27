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Aperti i seggi per le elezioni in Israele, oltre 7,3 milioni di persone al voto

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Ott 27, 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Si sono aperti ufficialmente alle 7:00 ora locale (alle 5,00 italiane) i seggi elettorali in tutto Israele per le elezioni parlamentari destinate a rinnovare i 120 seggi della Knesset. Le urne rimarranno aperte fino alle 22:00 locali, orario in cui verranno diffusi i primi exit poll. Sono oltre 7,3 milioni gli aventi diritto al voto chiamati alle urne in una consultazione cruciale per il futuro politico del Paese. La Commissione Elettorale Centrale ha allestito 12.018 seggi elettorali e circa 18.000 urne su tutto il territorio nazionale, impiegando circa 100.000 lavoratori elettorali. Si tratta della prima elezione generale svolta dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e il successivo conflitto. In competizione ci sono 37 liste e partiti politici. La contesa vede di fronte il blocco guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu (Likud) e la coalizione d’opposizione, che vede tra i principali leader l’ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot (partito Yashar) e l’ex primo ministro Naftali Bennett (alleanza B’Yachad). Per poter formare un governo occorre raggiungere la quota minima di 61 seggi su 120, mentre la soglia di sbarramento nazionale per l’accesso alla Knesset è stabilita al 3,25% dei voti validi.
Sul piano della sicurezza, le autorità hanno predisposto il dispiegamento di circa 22.000 agenti di polizia e forze di sicurezza a presidio dei seggi e dei centri elettorali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e prevenire eventuali disordini.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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