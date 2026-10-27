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Trekking urbano ad Alessandria: sabato 31 passeggiata tra storia, arte e luoghi nascosti

DiRaimondo Bovone

Ott 27, 2026 , , , ,

Sabato 31 ottobre Alessandria aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, proponendo un itinerario a piedi dedicato alla scoperta della storia, dell’arte, dell’architettura e della memoria cittadina.

La Cittadella

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale alessandrino, attraverso un percorso che intreccia le origini della città con le testimonianze del passato ancora presenti nel tessuto urbano.
LA PASSEGGIATA – Partirà dalla Cittadella di Alessandria, complesso fortificato di grande valore storico e testimonianza della storia militare del territorio. Il percorso proseguirà verso il chiostro di Santa Maria di Castello, uno dei luoghi più antichi e suggestivi della città, per raggiungere Piazza della Libertà, cuore della vita cittadina, e Palazzo Rosso, edificio che caratterizza il centro storico. L’itinerario continuerà con la visita al Complesso Conventuale di San Francesco, luogo ricco di storia e testimonianze del passato, per concludersi con il ritorno alla Cittadella, punto di partenza e di arrivo della passeggiata.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 ottobre alle ore 13, telefonando al numero 0131-288095 o inviando una mail a [email protected].

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

INFO – L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Alessandria – Settore Marketing Territoriale e CulturAle – ASM Costruire Insieme, prevede 2 turni di visita, alle ore 9 e alle ore 14, con partenza davanti alla Cittadella. Ogni gruppo potrà accogliere un massimo di 30 partecipanti. Maggiori informazioni su https://bit.ly/47B2LQH.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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