Volley olimpico, Romanò: “Soddisfatti, pensare step by step”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. L’abbiamo gestita bene dal primo all’ultimo punto, siamo soddisfatti di com’è andata”. Così l’azzurro dell’Italvolley Yuri Romanò, a Casa Italia a Parigi, commenta la vittoria di qualche ora prima contro l’Egitto (3-0). Gli azzurri hanno anche ricevuto la gradita visita di Marco Mengoni (“è un grande appassionato, ci segue anche durante l’anno”), adesso sono orientati alla sfida contro la Polonia. “Con la Polonia il livello sarà molto alto, li conosciamo bene e quando giochiamo contro escono sempre delle belle partite. La prepareremo molto bene, sarà importante fare una bella prestazione per prepararsi alla partita dei quarti. Stiamo cercando di pensare partita per partita, ognuna è importante e fa parte di un percorso di crescita anche durante l’Olimpiade, che per tanti di noi è la prima. Dobbiamo pensare step by step, se facciamo bene le nostre cose arriveranno le soddisfazioni” le parole dell’azzurro. “La partita con il Brasile era importante, perdere quella ci avrebbe messo in difficoltà. Averla vinta bene ci ha dato molto morale e adesso siamo un po’ più lanciati. Sono soddisfatto del mio avvio personale del torneo, la sto vivendo bene e sono riuscito a divertirmi come mi diverto quando mi sento bene in campo. Non mi aspettavo dei palazzetti così pieni, è davvero bello e divertente giocare così”.

