Volley femminile serie C: Alessandria da sogno, la Coppa Piemonte è sua. Vince anche Gavi-Novi

Hanno trasformato il sogno in realtà, andando a conquistare la prestigiosa Coppa Piemonte FIPAV che mai nessuna società di Alessandria aveva portato a casa, dalla prima edizione ’83-’84 ad oggi. Le protagoniste meritano la citazione per esteso: Alessia Falocco, Alice Giacomin, Arianna Bernagozzi, Arianna Ferrari, Chiara Cazzulo, Elisa Marku, Francesca Oberti, Giulia Ponzano, Martina Fracchia, Matilde Furegato, Romina Marku, Silvia Rinaldi e Valentina Soriani.

Ma non hanno fatto tutto da sole: il trionfo è stato pilotato da coach Marco ‘Jus’ Ruscigni, con i fidati collaboratori Giorgio Oberti, Simone Ponzano, Marco Bernardelli, Paolo Demagistris, più il dr. Francesco Mele e il massofisioterapista Antonio Aita.

Le semifinali

Alessandria Volley -Real Venaria 3-0 (25-19, 25-12, 25-18)

(25-19, 25-12, 25-18) Lilliput Settimo-Chieri 3-1

La finale

Alessandria-Lilliput ripete la sfida del campionato, che vede Settimo in testa alla classifica seguito da Alessandria. Nella gara di andata il Lilliput si impose al tie-break al Palacima (3-2) e questo avrebbe potuto un handicap psicologico per Furegato e compagne, ma fin dalle prime battute si è capito che la musica sarebbe stata diversa.

1° set – molto combattuto, con continui cambi palla e contrattacchi, giocato punto-a-punto fino al 23-25 : settimesi avanti 1-0.

– molto combattuto, con continui cambi palla e contrattacchi, giocato punto-a-punto fino al : settimesi avanti 1-0. 2° set – reazione alessandrina e comando nel punteggio, con una buona pallavolo e il Lilliput sempre ad inseguire: 25-19 il punteggio finale e 1 set pari.

– reazione alessandrina e comando nel punteggio, con una buona pallavolo e il Lilliput sempre ad inseguire: il punteggio finale e 1 set pari. 3° set – come nel precedente, alessandrine al comando fino al 15-9, poi recupero avversario fino al 16-16. Nuovo break mandrogno, nuova rimonta avversaria e chiusura affannosa sul 25-23 . Alessandria avanti 2-1.

– come nel precedente, alessandrine al comando fino al 15-9, poi recupero avversario fino al 16-16. Nuovo break mandrogno, nuova rimonta avversaria e chiusura affannosa sul . Alessandria avanti 2-1. 4° set – equilibrio fino al 13-13 e poi 18-17, poi allungo alessandrino con le settimesi non più in grado di rimontare. Finale in scioltezza sul 25-18, punteggio che garantisce la conquista del trofeo sotto gli occhi del presidente Andrea La Rosa, del vice Claudio Capra e del dt Massimo Lotta.

Festa per due

Non solo Alessandria Volley, regina di Coppa Piemonte serie C, ma anche Pirates Gavi-Novi, capace di conquistare la Coppa Piemonte di serie D, giocata in precedenza nello stesso impianto. Quindi 2 coppe nello stesso giorno per le ragazze della provincia che impongono il proprio dominio nella pallavolo piemontese.

Prossimo impegno

Con la Coppa Piemonte in bella mostra, sarà al PalaCima sabato 4 febbraio alle 20.30: per la 1^ giornata di ritorno si giocherà Alessandria Volley-Issa Novara.