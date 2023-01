L’Alessandria in casa ha vinto le ultime due, Rimini senza successi da metà dicembre: si può fare

Si gioca martedì 31 gennaio alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

L’Alessandria può provarci anche contro il Rimini. Dopo avere inguaiato la Carrarese, ancora senza punti nel 2023, i grigi trovano i biancorossi, anch’essi in crisi di risultati. La formazione rivierasca non vince da 5 turni e nel nuovo anno ha fatto 2 punti in 4 partite. Nonostante la presenza del 2° miglior marcatore di tutta la serie C, l’ex-grigio Santini, a bersaglio 14 volte (solo 1 nel 2023).

Fortunata e resiliente, la truppa di Rebuffi, che in casa ha vinto le ultime 2 partite, può davvero ripetere l’impresa di Carrara.

Sarebbe oro colato. Di nuovo.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 15^ con 24 punti (6 vinte, 6 pari, 12 perse, gol 21-35), con il 16° attacco e la terzultima difesa. Arriva dal successo a Carrara (1-0). Nelle 11 gare interne ha ottenuto 12 punti , di cui 6 nelle ultime 2. Ultimo modulo presentato da Fabio Rebuffi il 4-2-3-1 .

Miglior marcatore Galeandro (6).



RIMINI – Sta al 10° posto con 33 punti (9 vinte, 6 pari, 9 perse, gol 32-25), alla pari con la Carrarese. Arriva all'1-1 con la Lucchese e non vince da 5 gare (9 gol presi). Nelle 12 gare esterne ha fatto 15 punti. L'allenatore Marco Gaburro (49) utilizza in prevalenza il modulo 4-3-3. Squalificato Tofanari. Miglior marcatore l'ex-grigio Santini (14).

I PRECEDENTI

Sono 9 dal 1979 al 2014, tutti in 3^ e 4^ serie. Il bilancio generale parla riminese: vittorie 4-3, pareggi 2, gol 12-6. All’andata finì 3-0 per il Rimini (56′ Gabbianelli, 91′ e 95′ Santini), ma era un’altra Alessandria. Nelle gare giocate in casa i grigi persero la prima nel 1980 (0-2), poi 2 vittorie e 1 pari. L’ultima vittoria al Mocca è del 25 novembre 2012 (2-1). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) / Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

4° ufficiale: Michele Pasculli (CO)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Grasso, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato le due squadre.