La sindrome di Avatar

Come uscirne?

Non essendo una sindrome riconosciuta dalla medicina ufficiale, non ci sono farmaci per curare tristezza, angoscia e impotenza che qualcuno avverte dopo Avatar. La cura, potrebbe essere “intuitiva”: se Avatar ci fa provare insoddisfazione per il nostro mondo, il problema è la disconnessione con la natura, un sentimento sempre più diffuso. Proprio per questo l’Ancient Forest Alliance, associazione canadese per la tutela e la sopravvivenza delle foreste, ha suggerito agli spettatori in difficoltà di andare più spesso a passeggiare in mezzo alla natura, dedicando più energie alla tutela dell’ambiente e coinvolgendo il prossimo. Anche solo una camminata all’aperto, infatti, può fare bene all’umore.