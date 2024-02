Volley femminile B2: Acrobatica Group scivola ad Alba e perde 3-0, ma resta in testa alla classifica

Dopo aver chiuso l’andata al comando della classifica e aver guadagnato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia , Acrobatica Alessandria ha trovato ad Alba la seconda sconfitta in campionato, subendo il 3-0 rifilato un girone fa all’ Egea Alba Volley con i parziali di 25-19, 25-22, 25-18. Il team alessandrino , però, resta in testa alla classifica con 34 punti , raggiunto da Florens Vigevano ma davanti per quoziente set.

Il match

Primo set – padrone di casa subito in vantaggio, ospiti incapaci di reagire accennando alla rimonta: 25-19, 1-0.

Secondo set – Alessandria parte bene e scappa a +6 (16-10), ma viene raggiunta sul 20-20. Poi Alba mette la freccia e se ne va: 25-22, 2-0.

Terzo set – parità fino al 9-9, poi Egea mette punti tra sé e Acrobatica fino al +7. Nonostante i tentativi di recupero alessandrini, le albesi chiudono set e match: 25-18 e 3-0.

Le parole

Inevitabili i musi lunghi fra le ragazze alessandrine, ma l’intervento del presidente Andrea La Rosa ha calmato le acque e rasserenato l’ambiente: “Poco da dire, complimenti ad Alba. Ci hanno mangiato. Ho visto una squadra molto organizzata, che sapeva alla perfezione cosa fare e tutto il sestetto si muoveva all’ unisono secondo le consegne. Avevano chiaramente preparato la partita molto bene. Noi, per contro, siamo andati in totale confusione, ci muovevamo sul campo a random e, quando è così, si perde lucidità, aggrappandosi alle individualità che, quasi sempre, durante la stagione hanno risolto le partite. Ma stasera serviva altro. Se considero il campionato riaperto? Certamente. Anche perché non è mai stato chiuso”.

Punto e a capo. Testa alla prossima partita, con appuntamento sabato 17 febbraio alle 21 al PalaCima contro Albenga Volley.

La classifica dopo 14 gare

Alessandria (2.7143) e Florens Vigevano 34 (2.375); Alba 31; Albissola 30; Varese 27; Chieri 26; Gorla 24; Santena 18, Albenga 17; Venegono 15; Savigliano 12; Orago 11; Caselle 7; Tradate 5.