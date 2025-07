Tennis, classifica ATP: Sinner è al n.1, altri 8 italiani nei primi 100

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner comanda sempre la classifica Atp. L’azzurro oggi è in testa nel nuovo ranking mondiale con 12.030 punti all’attivo, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 8.600. A chiudere il podio il tedesco Alexander Zverev, con 6.030 punti.

Poche le novità in top ten: stabile al quarto posto Taylor Fritz, seguito sempre da Jack Draper e da Novak Djokovic. Scende invece di tre posizioni Lorenzo Musetti, che ora è numero 10. Sale quindi di un posto Ben Shelton, adesso settimo, seguito da Alex De Minaur, fresco vincitore a Washington, ottavo, e da Holger Rune, che si attesta in nona piazza. Esce dalla top ten mondiale il russo Andrey Rublev.

Bene gli altri italiani. Flavio Cobolli sale al 17° posto, più uno, migliorando ancora il proprio best ranking. Guadagna undici posti poi Luciano Darderi, numero 35 dopo le vittorie a Umago e Bastad. Lorenzo Sonego adesso è numero 38, seguito da Matteo Arnaldi, 41°. Meno 15 per Matteo Berrettini, ora 57°, seguito da Mattia Bellucci, numero 72, e Luca Nardi, numero 97.

Questa la top ten della nuova classifica ATP:

1. Jannik Sinner (Ita) 12.030 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.600 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 6.030 (–)

4. Taylor Fritz (Usa) 5.135 (–)

5. Jack Draper (Gbr) 4.650 (–)

6. Novak Djokovic (Srb) 4.130 (–)

7. Ben Shelton (Usa) 3.520 (+1)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.335 (+5)

9. Holger Rune (Dnk) 3.250 (–)

10. Lorenzo Musetti (Ita) 3.195 (-3)

Così gli altri italiani:

17. Flavio Cobolli 2.385 (+1)

35. Luciano Darderi 1.414 (+11)

37. Lorenzo Sonego 1.281 (-1)

41. Matteo Arnaldi 1.265 (+3)

57. Matteo Berrettini 975 (-15)

72. Mattia Bellucci 871 (-9)

97. Luca Nardi 655 (-1)

118. Francesco Passaro 524 (+3)

