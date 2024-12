Volley femminile B2: Acrobatica Alessandria batte 3-1 Moncalieri ed è la nuova capolista

L’Acrobatica Alessandria ha firmato l’impresa in un palazzetto quasi pieno, con un tifo caloroso, battendo l’Ascot Moncalieri 3-1 (27-25 17-25 25-17 25-18). Le ragazze di Alessio Bellagotti, trascinate dal PalaCima, ha centrato la 9^ vittoria su 9 salendo al 1° posto in classifica scavalcando proprio le torinesi e restando imbattute con 27 set vinti e 7 persi. A fine match tutti in campo a festeggiare, dal settore giovanile ai clown Marameo, ospiti al palazzetto, cui è stato dato un contributo per i loro progetti all’Ospedale Infantile.

Euforico, con tutto lo staff societario, il presidente Andrea La Rosa: “Una vittoria strepitosa contro una squadra che si è confermata di alto livello. Ma il fattore PalaCima, trascinato da un fantastico Stefano Venneri, ha spinto le nostre ragazze ad un successo perentorio. Onore a Moncalieri che rimane forse la candidata numero uno alla vittoria finale, e grandi complimenti a Sofia Cattozzo, mvp della serata. Non ci nascondiamo: puntiamo alla Promozione in B1 e vogliamo regalare alla Città il sogno svanito all’ultimo punto la scorso torneo, dopo il dominio stagionale”.

Tanti motivi per esultare anche per l’allenatore Alessio Bellagotti: “L’entusiasmo ed il calore di un PalaCima gremito e la forza di gruppo della squadra. Questa è la strada giusta”.

Prossimo impegno sabato 14 dicembre al Palacima (ore 19) contro il Viscontini Tea Consulting MI.